Ces plats à éviter pour ne pas attraper une infection 

Le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain a conseillé d’éviter la consommation de plats préparés dans les magasins, surtout les salades assaisonnées de mayonnaise ou de crème fraîche et la viande hachée. Certains peuvent provoquer une infections ou une intoxication.

Les produits les plus dangereux concernant l'apparition d’une infection ou d’une intoxication sont les salades assaisonnées de mayonnaise ou de crème fraîche, la viande hachée ainsi que les pâtisserie à la crème, indique dans un communiqué publié ce 10 août sur son site le Service fédéral de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor).

En cas de consommation de ces aliments et s’ils ont été cuisinés sans respect des règles sanitaires, il est possible d’attraper la salmonellose, la campylobactériose, la yersiniose, la dysenterie, des norovirus et rotavirus, ainsi que, entre autres, l'hépatite virale A.

Les règles à suivre

Rospotrebnadzor a également noté que les agents pathogènes pouvaient rester sur les légumes et les fruits mal lavés.

«Pour rester en bonne santé, il est recommandé de préparer à la maison et en petites quantités des salades, des produits à base de viande hachée afin de ne pas stocker les restes de plats pendant plus d'une journée», a souligné l’établissement.

En outre, il a indiqué qu’il était important de faire attention à l’apparence aussi bien qu’à la durée de conservation des plats achetés dans les magasins.