Un épidémiologiste chinois qui a lutté contre le SRAS évalue le vaccin russe Spoutnik V

L’épidémiologiste et pneumologue chinois Zhong Nanshan a félicité Moscou pour le développement de son vaccin contre le coronavirus, indique un communiqué de l'ambassade russe à Pékin.

Le vaccin russe contre le Covid-19 Spoutnik V a été évalué par le réputé épidémiologiste et pneumologue chinois Zhong Nanshan.

«Zhong Nanshan a souligné que le vaccin russe est sans danger et a exprimé l'espoir de la réussite de ses essais cliniques», indique le communiqué de l’ambassade russe en Chine.

Il a également félicité Moscou pour l'enregistrement de ce vaccin contre le nouveau coronavirus

Âgé de 83 ans, Zhong Nanshan est célèbre pour avoir lutté contre l'épidémie de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère), également causée par un coronavirus et qui avait fait près de 800 morts à travers le monde en 2002-2003.

Spoutnik V

La Russie est le premier pays au monde à avoir procédé à l’enregistrement d’un vaccin contre le Covid-19. Le 11 août, Vladimir Poutine a annoncé son enregistrement lors d’une réunion avec les membres du gouvernement.

Il a été conçu conjointement par le Fonds d’investissement direct russe (RFPI) et le Centre d’épidémiologie et de microbiologie russe Gamaleïa.

Plus de 20 pays s’y intéressent

Plus de 20 pays ont déjà manifesté leur «intérêt pratique» pour le Spoutnik V, a annoncé Maria Zakharova le 13 août.

En outre, selon elle, la Russie maintient «le contact le plus étroit» possible avec l'Organisation mondiale de la santé «sur le développement et l'utilisation future du vaccin contre le Covid-19».