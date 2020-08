Ces gestes simples pour améliorer le fonctionnement du cerveau

Le fonctionnement du cerveau dépendant de son approvisionnement en sang, il est possible de stimuler la circulation sanguine par de simples gestes de massage ou de recourir à l’acupuncture.

Pour que le cerveau fonctionne bien, il s’agit en premier lieu de garantir son approvisionnement en sang. En dépendent la mémoire, l'attention et la réaction. Comment améliorer rapidement la circulation sanguine du cerveau sans avoir recours aux médicaments? Igor Orlov, chef du centre médical d'acupuncture Docteur Orlov, a fait part à Sputnik de ses conseils.

La tête

Une mauvaise circulation sanguine peut être le résultat d'un effort excessif, de la fatigue ou du stress, ce qui peut engendrer des maux de tête , des troubles de la mémoire, une réaction moins rapide, une incapacité à se concentrer, voire une confusion mentale.

Le massage est une bonne prévention de tels phénomènes, a-t-il affirmé.

«L'oreille a une connexion directe avec le cerveau, ce qui fait que le massage du pavillon auriculaire améliore la circulation sanguine cérébrale. Le massage du lobe est particulièrement efficace. Par exemple, le point central du lobe est responsable de la vue. Celle-ci peut être améliorée en le massant ou en appuyant très fort dessus. Le massage du cuir chevelu est aussi capable d’améliorer la circulation cérébrale, tout comme celui du cou et de la nuque», a souligné Igor Orlov.

Les mains et les pieds

En outre, la circulation cérébrale est activée par le massage des mains et des plantes de pieds. Par exemple, pour prévenir des AVC ou en cas de confusion mentale, il est possible de recourir à l’acupuncture et d’appliquer les aiguilles jusqu’à l’apparition d’une goutte de sang.

«Le massage des mains et des doigts améliore la circulation sanguine, élimine le stress et la tension nerveuse, normalise la tension artérielle et aide à prévenir les maladies vasculaires du cerveau. C’est la même chose pour les pieds», a-t-il noté.

La pression doit être confortable et assez douce et ne doit pas dépasser le seuil de douleur. En cas de sensations désagréables, l'intensité doit être immédiatement réduite, a fait remarquer Igor Orlov.