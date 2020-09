Est-il dangereux de dormir trop? Un spécialiste explique

En dépit du fait que le sommeil joue un rôle important dans le bon fonctionnement de l’organisme humain, «dormir trop longtemps si on n'en a pas besoin» peut s’avérer dangereux, explique le président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance, cité par CNews.

Combien d’heures faut-il dormir pour ne pas nuire à la santé? La durée moyenne est de huit heures, rappelle CNews, mais certaines personnes n’en ont besoin que de six alors que d’autres doivent passer au lit entre neuf et 10 heures afin d’être en forme.

«Il faut bien faire la différence»

Toutefois, selon le président de l’Institut national du sommeil et de la vigilance (INSV), Marc Rey, «dormir trop longtemps si on n'en a pas besoin» peut s’avérer dangereux.

Quelles sont les conséquences?

«Il faut bien faire la différence entre le fait de dormir plus que la moyenne, parce que le corps le demande, et rester au lit alors qu’on a déjà son quota de sommeil», a-t-il tenu à souligner, cité par CNews.

Comme l’explique le spécialiste, en dormant plus que nécessaire «cela va dégrader notre vigilance diurne, on risque de passer plus de temps à somnoler au cours de la journée, ce qui est mauvais», et ce, aussi bien pour le corps que pour l’esprit.

M.Rey ajoute que «cela peut notamment entraîner une baisse de la concentration et une perte de motivation, certaines personnes ne vont avoir envie de rien».