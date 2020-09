Le centre Gamaleïa prévoit de créer un vaccin combiné contre le coronavirus et la grippe

Après avoir mis au point le vaccin baptisé Spoutnik V contre le Covid-19, le centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa compte créer un remède universel capable de prévenir le coronavirus et la grippe simultanément. Selon son directeur Alexandre Guintsbourg, il est toutefois trop tôt pour parler de la date de sa création.

Le centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa prévoit de créer un vaccin universel qui aidera à se protéger contre les infections qui se propagent au cours de la même période, a déclaré à Sputnik le directeur du centre Alexandre Guintsbourg.

«Nous prévoyons de créer un vaccin combiné qui protégera à la fois contre le coronavirus et la grippe», a déclaré Alexandre Guintsbourg.

Le directeur du centre a pourtant précisé qu’il était trop tôt pour parler de la date de sa mise en circulation.

Vaccin contre le Covid-19 Spoutnik V

Le centre russe Gamaleïa a été autorisé mardi 25 août à effectuer les études post-enregistrement du vaccin contre le Covid-19, a fait savoir le service de presse du ministère de la Santé.

Le vaccin baptisé Spoutnik V inventé en Russie et enregistré le 11 août est le premier mis au point au monde. Il a été conçu par le centre scientifique d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou et le Fonds d’investissements directs de Russie (RFPI).

Les médecins ont souligné que lors des essais cliniques, tous les volontaires ont produit des concentrations élevées d’anticorps et personne n'a connu de complications graves.

Kirill Dmitriev, directeur du RFPI, a indiqué que le Fonds avait reçu des demandes de plus de 20 pays pour l'achat d'un milliard de doses du médicament. Il a précisé que la Russie avait convenu de produire le vaccin dans cinq pays. Enfin, il estime que la capacité disponible permet d’atteindre les 500 millions de doses par an.