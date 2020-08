Toutes les réponses sur le vaccin russe contre le Covid-19: interview exclusive du chef adjoint du Centre Gamaleïa

Dans cette première partie de son entretien exclusif à Sputnik, Denis Logounov, directeur adjoint au travail scientifique du Centre Gamaleïa et l’un des concepteurs du vaccin russe contre le Covid-19, évoque les résultats obtenus au cours des deux phases d’essais et explique «la mise au point du vaccin en cinq mois».

Sputnik: Dimanche dernier, les résultats des essais cliniques du vaccin ont été déposés au ministère russe de la Santé. Pourriez-vous nous faire part des résultats obtenus au cours des deux premières phases d’essais?

Denis Logounov: Au cours des essais précliniques, le vaccin a été testé de manière standard. C’est-à-dire qu’il a passé toutes les étapes de l’étude de toxicité et d’efficacité. Deux essais cliniques ont également été réalisés sur des volontaires en bonne santé. Il s’agissait d’étudier la toxicité et l’immunogénicité du produit.

Nous avons obtenu de bons résultats en ce qui concerne la toxicité du produit et l’immunogénicité était élevée.

Si l’on prend les résultats chiffrés: les analyses des immuno-enzymes ont mis en évidence un titre géométrique moyen qui est de un sur 14.000, de plus de 14.000, donc de un sur presque 15.000. Le taux de séroconversion est de 100%. Qu’est-ce que la séroconversion? C’est lorsque la quantité d’anticorps chez l’Homme est au moins quatre fois supérieure à ce qu’elle est habituellement. L’immunogénicité est bonne. Nous avons également étudié l’immunité humorale en analysant les titres d’anticorps qui neutralisent le virus, c’est-à-dire l’activité antivirale des anticorps. L’organisme de tous les volontaires a produit des anticorps antiviraux, aussi dans les cas d’utilisation du vaccin sec et du vaccin humide.

Nous avons également analysé la réponse cellulaire, un élément très important pour la défense de l’organisme. Les lymphocytes T cytoxiques, dont la fonction est d’éliminer les cellules infectées de l’organisme, sont apparus chez tous les volontaires.

Donc, les résultats de l’immunogénicité sont très bons. En ce qui concerne la toxicité: les volontaires n’ont pas tous développé d’effets secondaires attendus et inattendus, qui se manifestent par de la fièvre et une douleur à l’endroit de l’injection.

Tous les résultats seront publiés prochainement.

Sputnik: Combien de personnes ont pris part aux essais de phase 1 et de phase 2?

Denis Logounov: 38 personnes ont pris part à chacune de ces deux phases, soit 76 personnes en tout. Les essais ont été menés selon deux protocoles différents. Il s’agissait de tester un même produit conditionné de façon différente. L’un lyophilisé. Le seconde liquide congelé à -20 degrés Celsius. Un seul produit actif et deux formes de vaccination. C’est pourquoi nous avions 76 volontaires.

Sputnik: Quel âge ont les volontaires?

Denis Logounov: La loi impose que les volontaires soient âgés de 18 à 60 ans. Les volontaires que nous avons sélectionnés ont donc entre 18 et 60 ans.

Sputnik: Il est souvent dit qu’il faut compter un an et demi pour mettre au point un vaccin sûr. Pourriez-vous nous expliquer comment les chercheurs du Centre Gamaléïa sont parvenus à mettre au point un vaccin en si peu de temps, c’est-à-dire en cinq à six mois?

Denis Logounov: Ce n’est pas correct de dire que nous sommes parvenus à créer un vaccin en peu de temps. Car depuis la mise au point des vaccins à vecteur adénoviral et leur utilisation, il s’est écoulé presque 40 ans. Au cours de ces quatre décennies, une plateforme technologique a été mise en place. Cette plateforme – que ce soit [les vaccins à vecteur – ndlr] AD-5 ou AD-26 – a été testée sur quelques dizaines de milliers de personnes. En tout depuis 2015 plus de 3.000 personnes ont été vaccinées avec des vaccins à vecteur adénoviral, élaborés au Centre Gamaleïa. Donc ce travail n’a pas été fait en cinq mois. Absolument pas. C’est un travail de plusieurs dizaines d’années.

Les vaccins à vecteur adénoviral ont été mis au point en Russie, à l’Institut Gamaleïa, mais aussi en Chine, par la société CanSino, ainsi que par Johnson & Johnson. Cela a concerné en premier lieu des produits contre Ebola. Ce sont donc des supports déjà connus. En plus des résultats des essais cliniques démontrant la sécurité de ces supports à base de vecteurs adénoviraux, on peut ajouter que nous souffrons tous d'adénovirus, et que personne n'en a jamais subi de conséquences sous forme de maladies somatiques.

Les Américains ont beaucoup fait pour immuniser les gens avec des adénovirus des 4e et 7e sérotypes. Ils vaccinent toutes les recrues qui entrent dans l'armée américaine avec des adénovirus. Une grande étude de corrélation rétrospective sur plus de 100.000 personnes vaccinées a révélé qu’il n’y avait aucune anomalie. De plus, nous vivons avec des adénovirus depuis des millions d'années; il n'y a pas de lien avec des pathologies somatiques après des infections à adénovirus.

Et nous ne travaillons pas avec des adénovirus vivants, mais avec des vecteurs adénoviraux, ce sont des virus dans lesquels des parties de leur génome ont été éliminées, et ils ne sont pas capables de se reproduire dans les cellules humaines. Il s'avère que vivre avec des adénovirus n'est pas terrifiant, mais avec des vecteurs qui ne peuvent pas se reproduire, c'est totalement sûr. Et mes propos sont étayés par des dizaines de milliers d'études sur ces vecteurs, y compris de nombreuses études cliniques.

Ces supports de vecteurs adénoviraux disponibles dans le commerce permettent un développement rapide de produits. Vous pouvez rapidement cloner un gène intéressant, dans notre cas, le gène codant pour la protéine S du coronavirus, le pic même qui forme la «couronne» du coronavirus SARS-COV-2. Cette pointe doit être livrée à l’organisme afin de former une immunité.

La synthèse de gènes et le clonage dans un vecteur sont la partie la plus rapide du travail. Et tout ce que j'ai dit auparavant sur l'étude des adénovirus eux-mêmes, l'étude et la production de vecteurs d'adénovirus, la création d'un support technologique – cela prend des décennies. Par conséquent, on ne peut pas dire que c’est un scénario rapide. Le scénario rapide a commencé à partir du moment où nous avions un support technologique entre nos mains.

Partie 2

Sputnik: En quoi le vaccin russe est-il unique? Le vecteur des autres vaccins est soit l’AD-5, soit l’AD-26. Le vaccin russe utilise les deux. Pourriez-vous nous expliquer comment cela fonctionne?

Denis Logounov: Tout le monde sait que quand on stimule le système immunitaire – le calendrier national de vaccination prévoit par exemple qu’un vaccin s’administre en plusieurs injections – on fait d’abord une première injection, ensuite une deuxième, puis une troisième en fonction d’un protocole qui peut être assez long. Pourquoi procède-t-on de cette façon? Pour déclencher une réponse immunitaire non seulement forte, mais aussi persistante. Plus exactement pour créer une mémoire immunitaire fiable. Tout cela relève de la biologie générale. L’aspect économique de la question mis à part, priorité est donnée au bon sens, à la persistance et à la qualité de la réponse immunitaire. Et la stratégie de la vaccination complète avec administration progressive des doses s’avère toujours être la meilleure. C’est très simple à comprendre.

Pour ce type de vaccination, il faut utiliser différents vecteurs pour une raison simple: si vous inoculez à chaque fois le même vecteur, la réponse immunitaire déjà donnée à ce vecteur réduira l’efficacité de la vaccination. Il faut donc changer de porteur. Le système immunitaire ne reconnaît pas dans ce nouveau porteur celui qui a été inoculé précédemment. Vous parvenez à faire passer un gène sans que le système immunitaire ne le voie et vous évitez ainsi qu’il ne donne une réponse immunitaire à ce gène cible, à la protéine qui est produite du fait de l’expression du gène cible dans l’organisme.

Voilà le mécanisme. Je ne crois pas qu’il soit difficile à comprendre. Encore une fois, nous avons en premier lieu mis l’accent sur l’efficacité, ainsi que sur la persistance de la réponse immunitaire. C’est pour cette raison que la vaccination en plusieurs étapes est toujours préférable.

Sputnik: Le vaccin a obtenu un enregistrement provisoire. Qu’est-ce que cela veut dire?

Denis Logounov: Pourquoi existe-t-il un enregistrement provisoire? Pourquoi a-t-on créé ce mécanisme? Ce ne sont pas des volontaires en bonne santé que nous voulons protéger dans les 18 mois à venir. Nous pouvons recruter 40.000 ou 50.000 volontaires en bonne santé qui ne font pas partie de groupes à risque, qui ont une forte probabilité d’avoir une forme légère de la maladie ou de ne pas tomber malade du tout. Donc, si l’objectif est de protéger, il faut assurément nous critiquer et soutenir qu’un vaccin doit faire l’objet de longues recherches.

Mais si nous travaillons avec les groupes à risque – nous avons en effet des groupes à risque dont les membres resteront handicapés ou mourront à cause de cette infection –, il nous faut alors un mécanisme qui permettra dans des conditions très encadrées de lancer dans un temps limité la production d’un vaccin. Quelles sont les restrictions à mettre en place?

Cela signifie que chaque tube à essai reçoit un QR code. Il y aura une application qui permettra le suivi des volontaires et des hôpitaux où le vaccin sera proposé. Il y aura un relevé scrupuleux de tous les effets indésirables. Chaque volontaire pourra faire un petit rapport pour raconter comment se déroule la vaccination.

Je voudrais aussi souligner qu’il ne s’agit pas d’une vaccination massive forcée. Chacun prend sa décision.

Sputnik: Combien de personnes environ participeront à la phase 3?

Denis Logounov: Le chiffre évolue mais, en gros, je peux dire qu’il s’agira de 30.000 ou 40.000 participants. La version finale du protocole n'a pas encore été approuvée. Il y a des idées et il y a une compréhension de ce qui doit être évalué dans cette étude. L'une des options de travail implique que 2.000 personnes participent à des essais cliniques pour évaluer les paramètres d'immunogénicité et que 28.000 volontaires suivent une étude d'observation pour évaluer l'efficacité épidémiologique. Pour le moment, nous finalisons toujours le protocole pour nous conformer à toutes les normes, y compris les normes internationales.

Sputnik: Quelle sont les différences entre les trois phases des essais cliniques?

Denis Logounov: Dans la loi fédérale N°61, il n’est fait mention ni de la phase 1, ni de la phase 2, ni de la phase 3. Ce sont des termes conventionnels qui sont utilisés au niveau international.

La phase 1 est celle de la sécurité. Elle existe plutôt pour la forme. Elle est rarement réalisée en tant que telle. On sélectionne 2, 8, 10, 15, parfois 20 personnes – c’est en fonction du produit à tester – pour s’assurer que ce produit n’est pas toxique. Aucun autre paramètre n’est évalué au cours de cette phase. Lorsqu’on élabore un vaccin, cela n’a pas de sens de mobiliser des volontaires uniquement pour s’assurer que le produit n’est pas toxique. Évidemment, on fait des analyses de sang pour établir l’immunogénicité.

Par conséquent, très souvent pour les vaccins, la première phase classique est réalisée en conjonction avec la deuxième phase, qui évalue non seulement la sécurité, mais également l'efficacité. À ce stade, l'efficacité des vaccins est évaluée par leur immunogénicité. Autrement dit, dans la phase combinée 1-2, vous déterminez la sécurité et l'immunogénicité par une variété de paramètres, dont le régulateur et les experts vous parlent. Au cours de la troisième phase, l'efficacité épidémiologique est évaluée. Vous devez évaluer dans quelle mesure l’échantillon vacciné est plus protégé que ceux qui n’ont pas été vaccinés.

Je voudrais également ajouter que les essais cliniques ne peuvent être lancés sans avoir terminé avec succès le programme obligatoire de recherche préclinique. Il s'agit d'études approfondies sur la sécurité et l'immunogénicité chez les animaux, sans lesquelles vous ne pouvez pas passer aux humains. Et tous les paramètres sont nécessairement étudiés sur un grand nombre d'espèces - rongeurs, lagomorphes, singes. Tout cela, en réalité, nous l'avons fait avant que la décision ne soit prise de commencer la recherche clinique.

Dans le même temps, par exemple, la FDA (U.S. Food and Drug Administration, principal organisme de réglementation américain dans le domaine de la circulation des médicaments) affirme que des technologies de support bien étudiées peuvent suivre une procédure de test préclinique abrégée spéciale. Malgré le fait que notre support soit bien étudié, nous avons mené à bien une gamme complète d'études précliniques sur deux espèces de primates, des lagomorphes, des souris, des rats, des cobayes et des hamsters. Dans ce cas, nous n'avons pas emprunté la voie du FDA. Si Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca ont suivi cette voie, je ne sais pas.

Sputnik: Pourquoi la troisième phase de recherche sera-t-elle menée après l’enregistrement provisoire?

Denis Logounov: L'idée et la signification de l'enregistrement provisoire est de donner accès au vaccin aux groupes à risque et de protéger ainsi les personnes contre les conséquences graves de l'infection ou la mort. Dans le même temps, la circulation civile du vaccin se fera sous un contrôle strict et cet enregistrement temporaire pourra être suspendu à tout moment.

L'objectif de la troisième phase est une évaluation à grande échelle de l'innocuité et de l'efficacité chez un grand nombre de volontaires dans un essai contrôlé randomisé. Ceci est nécessaire pour obtenir un grand volume de données statistiques sur tous les paramètres de test. De plus, cette étape est nécessaire pour prendre une décision sur l'homologation permanente du vaccin.

La version intégrale de cet entretien exclusif paraîtra ce 17 août dans la soirée.