Le Covid-19 n’est pas une maladie saisonnière, il serait erroné de parler de vagues, selon l’OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) refuse de traiter le Covid-19 comme une maladie saisonnière, a déclaré mercredi 30 septembre Maria van Kerkhove, chef de l'unité des maladies émergentes et des zoonoses de l’OMS, lors d'un point presse en ligne diffusé sur Twitter.

Selon elle, quand on parle de vagues d'infection, on a en vue qu’il s’agit d’une maladie saisonnière comme la grippe. La propagation de ces maladies se caractérise par une hausse du nombre de nouveaux cas pendant les mois d’hiver dans les hémisphères nord et sud.

«Nous ne voyons pas encore de saisonnalité dans ce virus [SRAS-CoV-2, ndlr]. Il circule dans toutes les conditions, tous les climats et toutes les régions», a souligné Mme van Kerkhove.

Elle a expliqué l'augmentation du nombre d’infections dans certains pays par la levée des mesures restrictives. Selon Mme van Kerkhove, les autorités parviennent ainsi à maîtriser la propagation de l'infection, mais une fois le confinement levé, une nouvelle flambée commence.

Au 30 septembre, il y avait plus de 33,8 millions de personnes infectées par le Covid-19 dans le monde, dont plus de 1,01 million sont décédées, selon l’université Johns-Hopkins. Plus de 23,5 millions de patients se sont rétablis. La plupart des personnes infectées se trouvent aux États-Unis, en Inde, au Brésil, en Russie et en Colombie.