Le groupe sanguin le plus résistant au Covid-19 révélé

La revue Blood Advances a publié le 14 octobre deux études démontrant l'influence du groupe sanguin sur la probabilité d'être infecté par le Covid-19, rapporte MedicalXpress.

Dans une première étude, des chercheurs ont comparé les données de plus de 473.000 personnes atteintes du Covid-19 au Danemark à plus de 2,2 millions de personnes de l'ensemble de la population générale.

Les patients du groupe O moins nombreux

Parmi les patients atteints du Covid-19 se trouvaient un pourcentage plus faible de personnes de groupe sanguin O et des pourcentages plus élevés de personnes de types A, B et AB.

Il s'ensuit que les personnes ayant un sang A, B ou AB sont plus susceptibles d'être infectées que celles dont le sang est de type O. Les taux d'infection étant similaires chez les personnes ayant les groupes sanguins A, B et AB.

Les groupes A et AB plus vulnérables aux dysfonctionnements

Une autre étude a été menée auprès de 95 malades graves hospitalisés au Canada. Les patients avec un sang de type A ou AB avaient plus souvent besoin d'une ventilation artificielle, ce qui suggère qu'ils avaient des taux plus élevés de lésions pulmonaires dues au Covid-19.

Les patients ayant un sang de type A et AB étaient plus nombreux à nécessiter une dialyse pour insuffisance rénale, ajoute l'étude.

Les chercheurs ont constaté que les patients avec des groupes sanguins A et AB pouvaient avoir un risque accru de dysfonctionnement ou d'échec d'organe que ceux avec du sang de type O ou B.

Ils ont également signalé que, bien que les personnes des groupes sanguins A et AB n'aient pas eu d'hospitalisations globales plus longues que celles des types O ou B, elles restaient plus longtemps en soins intensifs ce qui peut indiquer que la maladie se déroulait de façon plus grave.