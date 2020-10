Et si le Covid-19 déclenchait cette maladie incurable? Les médecins enquêtent

Lorsque des patients ayant vaincu le Covid-19 ont découvert qu’ils avaient désormais du diabète, des médecins ont entamé des études visant à découvrir le lien entre ces deux maladies et le processus de déclenchement de la seconde, rapporte Reuters.

Le cas de Mario Buelna, un Américain en bonne santé de 28 ans, qui a été testé positif au Covid-19 et à qui, des semaines après avoir vaincu la maladie, les médecins ont diagnostiqué un diabète de type 1 qu’il n’avait pas avant, n’est pas isolé, relatent les médecins cités par l’agence de presse Reuters. Mario Buelna a expliqué qu’il lui avait été expliqué que c’était le Covid-19 qui était derrière son diabète.

En juillet les autorités sanitaires des États-Unis ont découvert que presque 40 % des gens morts des suites du Covid-19 souffraient de diabète. Désormais, les cas semblables à celui de Mario Buelna laissent supposer un lien entre les deux affections.

«Le Covid peut provoquer le diabète à partir de rien», selon le médecin Francesco Rubino, chercheur spécialisé sur le diabète au collège Royal de Londres.

Il dirige l'équipe internationale qui recueille les cas de patients du monde entier pour résoudre l’une des plus grandes énigmes de la pandémie. D'après lui, plus de 300 médecins ont en premier lieu présenté des demandes pour la révision des cas de maladie, et il attend que leur nombre grandisse dans la mesure d’une nouvelle explosion des infections par le coronavirus.

«Ces cas viennent de tous les coins du monde et de tous les continents», détaille Francesco Rubino.

«Plus de questions que de réponses»

L’Institut national de la Santé des États-Unis finance une étude qui vise à comprendre comment le coronavirus peut provoquer une glycémie élevée et le diabète, indique le média.

«Nous avons plus de questions que de réponses. Nous pourrions faire face à une nouvelle forme de diabète», a déclaré le Dr Robert Eckel, membre actif de l’Association américaine du diabète.

Dans cette situation, les symptômes peuvent s'aggraver rapidement et devenir dangereux. Ils peuvent se manifester quelques mois après la contamination par le Covid-19, de sorte que l'ensemble du problème et les conséquences à long terme pourraient être inconnues avant l'année prochaine.

Des études plus importantes pour définitivement prouver que le Covid-19 provoque le diabète sont néanmoins nécessaires, estiment les médecins.