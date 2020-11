Boire des boissons chaudes dans des gobelets en carton s’avère dangereux pour la santé

Au contact avec de l’eau chaude, les gobelets en carton libèrent 25.000 particules microplastiques, dont des ions de métaux lourds, indique une étude pré-publiée dans le Journal of Hazardous Materials. La consommation régulière de boissons chaudes dans des gobelets en carton peut ainsi nuire à la santé, préviennent des chercheurs indiens.

Des chercheurs indiens ont découvert que la consommation de boissons chaudes dans des gobelets en carton était dangereuse. Des milliers de particules de microplastique et de métaux lourds sont émises pendant le contact entre la couche protectrice du gobelet et la boisson chaude, indique une étude pré-publiée dans le Journal of Hazardous Materials.

Les chercheurs ont versé de l'eau chaude (85–90°C) dans des gobelets en carton de 100 millilitres et les ont laissés réagir pendant 15 minutes. Ces gobelets ont l’intérieur recouvert d’un film hydrophobe constitué principalement de plastique, et notamment de polyéthylène et parfois de copolymères.

À l’expiration des 15 minutes, les chercheurs ont vérifié l'eau chaude sous microscope et y ont retrouvé environ 25.000 microplastiques d’une taille d’un micron dans chaque gobelet.

«Une personne moyenne buvant trois tasses régulières de thé ou de café par jour dans des gobelets en carton finirait par ingérer 75.000 particules microplastiques invisibles à l’œil nu», a déclaré la docteur Sudha Goel, auteur principal de cette étude de l’Institut indien de technologie de Kharagpur, citée par News Medical.

Des milliards de particules plus petites

Ces microplastiques risquent de provoquer une contamination par des ions de métaux lourds tels que le palladium, le chrome et le cadmium, ainsi que des composés organiques hydrophobes (hydrofuges), poursuit-elle. «En cas de consommation régulière de ces éléments, leur impact sur la santé peut être grave».

En plus de cela, 10,2 milliards de particules submicroniques ont été libérées par la matière des gobelets. Vus les résultats de l’étude, les chercheurs évoque la nécessité d’étudier bien la question du remplacement des gobelets en carton contenant des agents polluants par d’autres contenants plus écologiques et sûrs.