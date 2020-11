Le prix du Spoutnik V sera inférieur à celui des vaccins occidentaux

Le prix annoncé par Pfizer de $19.50 et par Moderna de $25-$37 par dose signifie, en réalité, que leur prix est de 39$ et $50-74$ par personne. Deux doses sont nécessaires par personne pour les vaccins Pfizer, Spoutnik V et Moderna. Le prix du #SpoutnikV sera beaucoup plus bas. https://t.co/LHai6Dq61B