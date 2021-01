Le vaccin russe Spoutnik V fait preuve d’une grande efficacité lors de la campagne de vaccination en cours

Alors que la Russie mène sa campagne de vaccination de masse contre le Covid-19, son vaccin Spoutnik V fait preuve d'une grande efficacité et d'une forte sécurité, a indiqué le vice-ministre russe de la Santé, Victor Fissenko.

«Le vaccin russe Spoutnik V fait preuve d'une grande efficacité et d'une forte sécurité lors des essais cliniques et de la vaccination de masse de la population», annonce-t-il.

Maria Theodoridou, professeur émérite de pédiatrie à l'EKPA et présidente du comité national de vaccination, a félicité la Russie et la Chine qui, d’après elle, avaient fait preuve d'audace en prenant le risque d'une vaccination de masse avec un vaccin qui n'avait pas encore été testé à large échelle.

M.Fissenko estime que cette mesure est justifiée, puisqu’elle permet de protéger la population contre le Covid-19 en un bref délai.

Campagne de vaccination en Russie

La Russie a entamé sa campagne de vaccination le 5 décembre, avec le vaccin Spoutnik V contre le Covid-19, marquant ainsi la première étape.

Le vaccin est d’abord injecté aux médecins et autres personnels médicaux, aux enseignants et travailleurs sociaux, groupes les plus exposés à la maladie.

Vaccin Spoutnik V

Conçu par le Centre d'épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa de Moscou, Spoutnik V utilise deux types différents d’adénovirus humains (rAd26 et rAd5) comme vecteurs. Cette plateforme est connue pour être sûre, efficace et ne pas avoir d’effets négatifs à long terme.

L'efficacité définitive du médicament a été estimée à 91,4%. Pour les cas graves de Covid-19, son efficacité était de 100%.