Сes pays dont les habitants sont les plus intéressés par la vaccination anti-Covid

WIN International, l'une des principales associations mondiales d’étude de marché et de sondage, a publié son enquête annuelle WIN World Survey qui analyse les opinions des habitants de 32 pays concernant la vaccination. La population d’Asie-Pacifique s’est avérée être la plus disposée à se faire vacciner.

L’étude annuelle WIN World Survey (WWS-2020) publiée sur le site de WIN International, association mondiale d’étude de marché et de sondage, atteste que le Vietnam, l’Inde et la Chine sont les pays dont la population accorde le plus de confiance aux vaccins contre le Covid-19.

Au Vietnam, 98% des habitants souhaitent se faire vacciner. En Inde et en Chine, ils sont 91%.

En Europe, les vaccins bénéficient de la plus grande crédibilité au Danemark et en Finlande (87% et 81% respectivement).

Un gros effort de sensibilisation à faire

«Étant donné que chaque pays doit obtenir un minimum de 65% de personnes vaccinées pour obtenir l'immunité collective, il y a un travail important à faire en termes d'information et de sensibilisation», indique l’enquête.

En revanche, dans des pays comme la Serbie (62% 2), la Croatie (59%), la France (56%) et le Liban (56%), la grande majorité de la population n'est toujours pas convaincue de la nécessité de se faire vacciner.

L’étude signale cependant qu’à l'échelle mondiale, la grande majorité des personnes souhaitent un vaccin contre le coronavirus. À cet égard, sept individus sur 10 déclarent vouloir être vaccinés contre le coronavirus, un intérêt qui ne diffère pas en fonction du sexe ou de la catégorie d’âge.

L’étude a été menée auprès de 26.759 résidents de 32 pays.