Le monde «n’est pas préparé» pour la prochaine pandémie qui pourrait être 10 fois pire, d'après Bill Gates

Dans une récente interview au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, le milliardaire américain Bill Gates a déclaré que le monde n’était pas préparé à une éventuelle prochaine pandémie qui, selon lui, pourrait s'avérer 10 fois pire que l’actuelle.

«Nous ne sommes pas préparés pour la prochaine pandémie. J'espère que dans deux ans, la situation sera différente. Vaccins, tests, médicaments, épidémiologie, surveillance - il y a beaucoup de choses à faire», a-t-il déclaré au Süddeutsche Zeitung.

Et de préciser qu’une meilleure préparation à la pandémie actuelle, à savoir de meilleures capacités de diagnostic, et donc, une détection plus rapide des personnes infectées, aurait réduit le nombre de décès, en particulier aux États-Unis.

Partie intégrante de la vie quotidienne

D'après le fondateur de Microsoft, aujourd’hui le coronavirus fait partie intégrante de la vie quotidienne, tout comme d’autres événements tels que les tremblements de terre, les tornades ou le changement climatique.

«Le défi des gouvernements est de protéger les citoyens de ces événements», a-t-il expliqué, cité par le quotidien allemand.

Récemment, le triste seuil des 100 millions de cas de Covid-19 recensés de par le monde a été franchi. À ce jour, plus de 2,1 millions de personnes sont décédées des suites de la maladie, selon l’université Johns-Hopkins.