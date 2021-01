Covid-19 dans le monde: la barre des 100 millions de cas franchie

Le triste seuil des 100 millions de cas détectés de contamination par le coronavirus a été dépassé ce 26 janvier, selon le décompte effectué par l’université Johns-Hopkins. Depuis le début de la pandémie, l’institution accumule les statistiques des autorités fédérales et locales, ainsi que des données communiquées par les médias et par d'autres sources ouvertes et les présente sous forme d’une carte dynamique.

D'après les dernières données de l’université, 100.032.461 personnes ont été atteintes par le Covid-19 de par le monde, 2.149.818 patients sont décédés. Plus de 55 millions de personnes se sont rétablies après la maladie. Avec près de 25,3 millions de malades et plus de 420.000 décès, les États-Unis restent de loin le pays le plus touché par l'épidémie.

Situation en France

La situation épidémiologique en France semble se détériorer, le nombre de personnes décédées des suites du Covid-19 augmente dans l’Hexagone depuis deux jours. Ce 26 janvier, la France a enregistré 612 décès supplémentaires liés au coronavirus.

Le bilan de l'épidémie dans le pays s'élève à plus de trois millions de cas et plus de 74.000 morts.