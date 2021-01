Dire que doper «son immunité serait suffisant face au Covid est scandaleux», selon un immunologue

Le système immunitaire humain est «le rempart contre les agressions microbiennes» et peut aussi lutter contre le cancer, mais seuls les médicaments et les vaccins peuvent le stimuler à combattre le Covid-19, estime l’expert en immunologie Jean-François Eliaou, cité par L’Express.

Dire que «le système immunitaire est le premier vaccin» et qu’il n’a donc pas besoin d’être stimulé par les médicaments contre le Covid-19 est dangereux et «scandaleux», a déclaré à L’Express Jean-François Eliaou, immunologue, professeur à la faculté de médecine de Montpellier et ancien chef de service au CHU de Montpellier, commentant des propos exprimés par l’ancien cancérologue Henri Joyeux dans un nouveau livre.

«Un vaccin a besoin d'un système immunitaire en bonne santé pour obtenir une réponse permettant de se protéger du virus. Mais quand Henri Joyeux affirme cela, il sous-entend que "booster" son système immunitaire serait suffisant pour faire face à l'épidémie. Non! Je trouve même cela scandaleux venant de quelqu'un qui a été médecin», a indiqué M.Eliaou, qui est aussi député LREM.

Selon le professeur, le vrai risque est que des patients qui auraient suivi ce conseil «meurent du Covid, tout simplement».

Les produits naturels ne suffisent pas pour faire face à une infection

«Le système immunitaire est le rempart contre les agressions microbiennes, nos meilleurs ennemis depuis la création de l'espèce humaine […]. Ce système immunitaire est, dans une certaine mesure, aussi efficace pour lutter contre le cancer […]. Il n’a jamais été démontré scientifiquement que l’on pouvait se baser sur des produits naturels pour lutter contre une infection comme le Covid-19», note M.Eliaou.

Cette idée risque de pousser certains à se sentir protégés et à ne pas respecter les mesures de distanciation physique.

«À défaut de médicaments antiviraux, la seule arme reste le vaccin», a conclu le professeur.