Ce qui vous arrivera si vous arrêtez le café: consignes de scientifiques

Boisson la plus consommée, le café a aussi des effets secondaires négatifs sur notre santé. Y renoncer améliore la qualité de vie de manière visible, indiquent des scientifiques.

Prendre du café chaque jour est devenu un rituel presque incontournable, la caféine étant la drogue moderne la plus utilisée au monde. Or, compte tenu des effets secondaires négatifs d’une telle dépendance, il y a de bonnes raisons d’en diminuer la consommation.

Maux de tête, insomnie et fatigue

Les maux de tête sont le symptôme le plus courant du sevrage de la caféine. En effet, celle-ci exerce une action vasoconstrictrice, c’est-à-dire favorisant la contraction des muscles lisses des vaisseaux sanguins. Arrêter d’un coup de boire du café conduirait à la dilatation de ces vaisseaux notamment dans le cerveau, d’où des maux de tête, indique WebMD, société leader des services d'information de santé.

En outre, les premiers jours de l’arrêt du café, la sensation de perte d’énergie se fait intense. Rien d’étonnant, puisque la caféine est connue pour son effet stimulant, déclenchant la production d’adrénaline.

Bon sommeil et moins d’anxiété

À long terme, notre organisme s’habituera à compter sur ses propres forces sans cette dose stimulatrice de caféine. Autre raison d’abandonner le café, l’amélioration de la qualité du sommeil. Selon le Mayo Clinic, cette boisson perturbe vos rythmes de sommeil, nuisant à votre vigilance et performance pendant la journée.

De plus, la consommation excessive de caféine crée souvent un sentiment d'anxiété accru accompagné de l’accélération du rythme cardiaque, d’une respiration lourde et de panique, d’après le Centre de psychologie du travail et de la santé.

En outre, il serait utile d’y renoncer pour protéger l'émail dentaire contre l’érosion, assure le Journal of the American Dental Association.