Un nouveau variant potentiellement capable de résister aux vaccins repéré dans plusieurs pays, dont la France

Un rapport de l'université d'Édimbourg datant du 15 février fait état d’un nouveau variant du coronavirus baptisé B.1.525 qui comprend plusieurs mutations «d'importance biologique». Détecté via le séquençage du génome dans plusieurs pays, dont au Danemark, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, il est considéré comme plus dangereux, car capable d’échapper à certains vaccins et anticorps, explique le Guardian.

C’est surtout la présence de la mutation E484K de la protéine spike (spicule), qui aide le virus à pénétrer dans les cellules, qui préoccupe le milieu scientifique. Pour rappel, E484K est également présente dans les variants sud-africain et brésilien, réputés plus contagieux que la version initiale du coronavirus.

Un vaccin inefficace contre le nouveau variant?

Pour le Dr Simon Clarke, professeur agrégé de microbiologie cellulaire à l'université de Reading, interrogé par le Guardian, B.1.525 pourrait résister à certains vaccins.

«Nous ne savons pas encore dans quelle mesure ce [nouveau] variant se propagera, mais si elle réussit, on peut supposer que l'immunité contre tout vaccin ou infection antérieure sera émoussée», avance-t-il auprès du quotidien britannique.

Ravi Gupta, professeur de microbiologie clinique à l'université de Cambridge, précise pour sa part que ce variant contient un changement capable d’aider le virus à échapper aux anticorps.

S’il y a une bonne nouvelle avec la découverte de cette souche, c’est qu’elle confirme que plusieurs variants préoccupants partagent les mêmes mutations, en particulier E484K. Il s’agit d’un changement «clé» à prendre en compte en modifiant le vaccin contre le Covid-19 existant pour le rendre efficace contre de nouvelles variantes, selon le professeur Jonathan Stoye de l’Institut Francis Crick, contacté par le Guardian.

Cinq cas en France

D’après ce rapport, jusqu’ici 35 cas de cette souche ont été repérés au Danemark, 39 au Royaume-Uni, 29 au Nigeria et 10 aux États-Unis. Sur le continent européen, le B.1.525 s’est propagé jusqu’en Espagne où un cas a été enregistré. Avec cinq cas d’infection, l’Hexagone n’est pas non plus épargné.

Les scientifiques écossais soulignent que le B.1.525 a été pour la première fois enregistré en décembre 2020.