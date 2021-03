Le vaccin Spoutnik V au cœur de négociations entre une délégation russe et le chancelier autrichien

Dans le cadre des contacts entre Moscou et Vienne au sujet du vaccin anti-Covid Spoutnik V, une délégation russe a rencontré le chancelier autrichien Sebastian Kurz pour des négociations qui «ont été constructives», a constaté à l’issue de l’entretien le porte-parole de l’ambassade russe.

Une délégation du Fonds russe d’investissements directs (RFPI) a été présentée ce vendredi 5 mars au chancelier autrichien Sebastian Kurz, notamment afin d’échanger au sujet du vaccin anti-Covid russe, a déclaré à Sputnik le porte-parole de l'ambassade de Russie à Vienne, Lev Terekhov.

«Les négociations ont été constructives et se sont déroulées dans un climat positif», a-t-il indiqué.

Il a précisé qu’un tête-à-tête avait eu lieu entre le patron du RFPI, Kirill Dmitriev, et le chancelier Sebastian Kurz pour évoquer le vaccin Spoutnik V.

L’ambassade avait précédemment annoncé que les négociations à Vienne avaient été l’occasion de plancher sur «l'utilisation de Spoutnik V en Autriche». Les dates de nouveaux échanges seront fixées prochainement, a-t-il été précisé à Sputnik.

Sebastian Kurz a déclaré dans la matinée que l'utilisation du vaccin russe en Autriche serait possible en cas d'approbation par l’Agence européenne des médicaments (EMA).

Selon lui, des négociations sont en cours avec des fabricants de vaccins de Russie et de Chine. Il a particulièrement insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de questions géopolitiques.

Le vaccin

Le RFPI a annoncé le 4 mars que l’EMA avait entamé l’examen du dossier d'enregistrement du vaccin russe. L'agence doit vérifier la conformité du vaccin aux normes européennes en matière d'efficacité, de sécurité et de qualité.

Spoutnik V, mis au point par les scientifiques du Centre Gamaleïa de recherche en épidémiologie et microbiologie, a été enregistré par le ministère russe de la Santé en août 2020. La revue scientifique Lancet a publié les résultats de la troisième phase des études cliniques du vaccin qui confirment son efficacité et son innocuité. Au cours de cette phase, Spoutnik V a manifesté un taux d'efficacité de 91,6%.

Le directeur du Centre Gamaleïa, Alexandre Guintsbourg, a déclaré que le vaccin russe offrait une protection à 100% contre les formes graves et modérées de la contamination par le coronavirus. L'utilisation du vaccin Spoutnik V a été approuvée dans plus de 40 pays dont deux faisant partie de l’Union européenne: la Slovaquie et la Hongrie.