Comment la pandémie de Covid-19 a impacté la mortalité et l’espérance de vie en France

La pandémie a fait monter en flèche la mortalité en France, tandis que l'espérance de vie a nettement baissé, informe l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) dans deux publications ce 29 mars.

«En raison de l’épidémie de Covid-19, la mortalité a été exceptionnelle en 2020 avec près de 669.000 décès toutes causes confondues, soit 56.000 décès de plus qu’en 2019 (+9 %)», indique-t-il.

Plus précisément, 668.800 décès sont survenus l'an dernier, toutes causes confondues, soit 55.500 de plus qu'en 2019. Le pays n’a pas connu une telle augmentation de la mortalité depuis 70 ans, très supérieure à celle des épisodes grippaux et caniculaires sévères des années précédentes.

En comparaison avec la mortalité dans d’autres pays européens, la France occupe une place médiane, constate l’étude. D’après les données disponibles mi-mars, la hausse des décès est plus forte dans tous les pays limitrophes, à l’exception de l’Allemagne (+5%) et du Luxembourg (+8%). En Espagne, en Pologne, en Belgique, en Slovénie, en Bulgarie, en République tchèque et en Italie, elle est supérieure ou égale à 14%.

La hausse des décès a surtout concerné les personnes de plus de 70 ans (+11%), ajoute l’Insee.

L’espérance de vie chute aussi

Les territoires français n’ont pas été affectés de manière uniforme.

«Sur l’ensemble de l’année 2020, les départements où les décès dépassent d’au moins 10% ceux de 2019 sont situés dans la moitié est de la France métropolitaine, en incluant la région Île-de-France», souligne l’institut.

Les trois régions où les excédents de décès sont les plus forts sur l’année sont l’Île-de-France, l’Auvergne-Rhône-Alpes et Mayotte. Toutefois, cette dernière, frappée par une épidémie de dengue début 2020, a vu augmenter fortement la mortalité dès le début de l’année.

Toujours selon l’Insee, l’espérance de vie à la naissance s’établit à 85,1 ans pour les femmes et à 79,1 ans pour les hommes, soit un recul par rapport à 2019 (–0,5 an pour les femmes et –0,6 an pour les hommes). La baisse est plus forte qu’en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale (-0,3 et -0,2 an), conclut l’Insee.