La Russie s’apprête à lancer son quatrième vaccin, le Spoutnik Light

Le vaccin unidose Spoutnik Light sera «bientôt» disponible pour la population, a promis Vladimir Poutine.

«Nous avons su créer rapidement trois vaccins efficaces contre le coronavirus. Le quatrième [vaccin] sera bientôt lancé. Quant à la vaccination, elle prend de l’ampleur», a déclaré le Président russe le 18 mai devant les ambassadeurs étrangers à Moscou.

Les délais de production n’ont pas été communiqués.

Le chef du Kremlin a également précisé que la Russie «est intéressée par une coopération avec des partenaires étrangers dans la lutte contre la pandémie».

Un vaccin pour les jeunes

Le Spoutnik Light a été enregistré en Russie le 6 mai. Le Fonds russe d’investissement direct (RFPI), qui assure sa promotion, souligne que le médicament est déjà autorisé en Angola et au Venezuela; l’Inde devrait l’homologuer en juin.

Ce vaccin est unidose et constitué du premier composant de la préparation du Spoutnik V. Le Spoutnik Light contient un adénovirus humain non multiplicateur portant le gène qui code un spicule (aussi appelé protéine S) du coronavirus. D’après Alexandre Guinzbourg, directeur du centre Gamaleïa, fabricant du vaccin, il est pour le moment autorisé pour les personnes de moins de 60 ans. Auparavant, le ministre russe de la Santé Mikhail Mourachko avait déclaré à la chaîne Rossiya-24 que ce vaccin ciblait le jeune public ainsi que ceux qui ont déjà eu le Covid.

Selon le RFPI, son efficacité s’élève à 79,4% à compter du 28e jour après la vaccination. Le Spoutnik Light est efficace contre «tous les nouveaux variants» du virus, d’après les tests conduits par le centre Gamaleïa. Les autorités russes ont fait savoir que la forme «allégée» du Spoutnik V était destinée avant tout aux marchés étrangers.

Trois autres vaccins

Le Spoutnik V est le premier vaccin contre le coronavirus à avoir été enregistré en Russie, en août 2020. Efficace à 97,6% comme le montrent les derniers tests et prévu pour les plus de 18 ans, il comprend deux injections espacées par un intervalle de 21 jours. La première dose à vecteur virale contient un adénovirus de type 26; la seconde dose, un adénovirus de type 5.

Selon le RFPI, la préparation est autorisée dans 66 pays, pour une population totale de plus de trois milliards d’habitants. Au 5 mai, plus de 20 millions de personnes dans le monde s’étaient fait vacciner avec le Spoutnik V.

Le deuxième vaccin homologué en Russie, en octobre 2020, est devenu l’EpiVacCorona, conçu par l'institut Vektor en Sibérie et administré aux 18-60 ans. Le médicament est développé sur une plateforme de synthèse et consiste en de courts fragments synthétisés artificiellement de protéines virales (des peptides) qui permettent au système immunitaire de reconnaître et de neutraliser le virus. Il est injecté à deux reprises avec intervalle de 14 à 21 jours. Au 8 avril, 230.000 doses avaient été livrées en Russie. Les essais cliniques de phase 3 ont débuté en novembre 2020. Les résultats ne seront connus qu’en août 2021.

Enfin, le troisième vaccin, baptisé CoviVac, a été enregistré en février 2021. Conçu par le centre fédéral de recherche Tchoumakov à Moscou, il est développé sur la base de l’antigène du coronavirus SARS-CoV-2 inactivé. Comme l’EpiVacCorona, il est destiné aux 18-60 ans et administré en deux fois à 15 jours d'intervalle. Selon son concepteur, les données prémilitaires démontrent une efficacité de plus de 90%. Plus de 7,5 millions de doses devraient être produites avant la fin de l’année 2021.

D’après les chiffres officiels, au 17 mai, presque 10 millions de Russes (9.677.252) avaient reçu deux doses du vaccin, et un peu plus de 14 millions (14.331.998) la première.