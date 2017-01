De la levure qui produit du diesel? Selon des chercheurs du MIT, c’est possible!

Des ingénieurs de l'Institut de technologie du Massachusetts ( MIT ) ont génétiquement reprogrammé une souche de levure afin qu'elle convertisse les sucres en graisses beaucoup plus efficacement, une percée qui pourrait rendre possible la production de combustibles renouvelables à haute énergie comme le diesel.

Les carburants renouvelables, tels que l'éthanol produit du maïs, peuvent être utilisés comme carburants pour voitures, toutefois de grands appareils comme les avions, les navires et les camions, ont besoin de carburants plus puissants comme le diesel.

Actuellement, certains chercheurs tentent de construire des moteurs qui fonctionnent au biodiesel fabriqué à partir d'huiles de friture usagées.

© Photo. Leonid Primak/Valery Perevalov Une génératrice solaire et éolienne unique créée en Russie (VIDEO)

Cependant, ce type d'huile est une source de combustible relativement rare et coûteuse. Les amidons et fécules tels que la canne à sucre et le maïs sont moins chers et plus abondants, mais d'abord ces glucides doivent être transformés en lipides, lesquels peuvent ensuite être transformés en carburants de haute densité comme le diesel.

À cet égard, les scientifiques, dirigés par Gregory Stephanopoulos, professeur de génie chimique et de biotechnologie au MIT, ont modifié les voies métaboliques de la levure connue sous le nom de Yarrowia lipolytica, qui produit naturellement de grandes quantités de lipides.

« Nous avons modifié le métabolisme de ces microbes de façon qu'ils puissent produire des huiles 30 % plus efficacement », explique M. Stephanopoulos dans un article, publié le 16 janvier dans la revue Nature Biotechnology.

© AFP 2016 John MACDOUGALL 0% d'émissions pour ce train allemand carburant à l'eau

Cette amélioration pourrait rendre la production de carburants renouvelables à haute énergie rentable et l'équipe du MIT travaille maintenant sur des modifications supplémentaires qui permettront de se rapprocher de cet objectif.

Les chercheurs examinent également la possibilité d'utiliser des ressources végétales moins coûteuses, comme l'herbe et les déchets agricoles. Toutefois, pour transformer ces matériaux en carburants, il faut élaborer un moyen efficace de convertir la cellulose en glucose.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualites les plus importantes grace a nos selections du matin et du soir. Pour recevoir les actualites de notre chaine, il suffit de telecharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».