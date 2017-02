Les fissures des moteurs des Falcons9 peuvent entraîner l’explosion de la fusée

La vérification des fusées Falcon9 effectuée par le Government Accountability Office (GAO, organisme d'audit, d'évaluation et d'investigation du Congrès des États-Unis) a montré que les pales de la turbine fournissant du combustible dans le moteur sont exposées à des risques de fissure.

Le rapport officiel à ce sujet doit être publié d’ici quelques semaines, lit-on dans le Wall Street Journal citant des sources dans le gouvernement du pays et dans l’industrie spatiale.

Selon les spécialistes, la défaillance en question pourrait nécessiter un remodelage de ce produit de l’entreprise SpaceX d’Elon Musk.

Les experts du GAO notent que les fissures sont inadmissibles en cas de l’utilisation du Falcon9 pour des vols habités.

L’administrateur de la NASA Robert Lightfoot a annoncé au Wall Street Journal que ces problèmes étaient connus depuis le mois de septembre 2016 au moins, voire depuis des années.

SpaceX promet de résoudre ce problème avant la fin de l’année 2017.

Le lanceur Falcon 9 a explosé sur son pas de tir à Cap Canaveral en Floride (sud-est) le 1er septembre, lors du remplissage des réservoirs en vue d'un essai statique de mise à feu des moteurs avant un lancement prévu deux jours après. L'explosion n'a pas fait de blessés.

