Une voiture volante présentée au salon de Dubaï! (vidéo)

Alors que les ingénieurs se creusent la tête pour apprendre aux voitures à rouler sans pilote, la société chinoise EHang propose de sortir des sentiers battus et… de prendre les airs. Ce scénario n'a rien de fantaisiste et l'entreprise l'a facilement démontré en inaugurant son premier véhicule volant au Sommet mondial des gouvernements, qui se déroule actuellement à Dubaï, relate le site khaleejtimes.com.

« Intelligent et très écologique », l'engin est capable de voler sans pilote et de transporter des passagers sur de courtes distances en survolant les bouchons. L'appareil est doté de mécanismes de sécurité ultramodernes: dès que le système identifie un dysfonctionnement, il lance un signal d'alerte et le véhicule atterrit immédiatement dans la zone appropriée la plus proche. L'ordinateur de bord bloque d'ailleurs le décollage dans les conditions météo extrêmes.

Comme l'indique le Khaleej Times, cette voiture innovante est en outre très facile à piloter. Vous vous mettez dans la cabine, communiquez au navigateur votre destination, appuyez le bouton de lancement et c'est parti! L'engin vous transportera là où vous voulez. Notez cependant qu'il est impossible de modifier le trajet en cours de route. Une mesure destinée à assurer la sécurité du passager.

La voiture volante fonctionne à l'électricité et elle peut se conduire sans permis.

La date exacte à laquelle l'engin sera mis en vente n'a pas été dévoilée, cependant de nombreuses personnes présentes au salon ont manifesté un vif intérêt vis-à-vis de cette innovation.

