Des chercheurs comptent atteindre St-Pétersbourg à bord d’un navire du XIXe siècle

Une équipe de chercheurs de l'Université aérospatiale sibérienne d'État Rechetniov (Russie) ont commencé la reconstitution de la goélette « Étoile du matin », qui fut la première à se rendre d'Ienisseïsk à Saint-Pétersbourg en 1877.

Ainsi, les scientifiques comptent « revivre » ce voyage au XXIe siècle, relatent les médias russes.

À ces fins, les chercheurs envisagent notamment de construire une réplique parfaite de l'Étoile du matin à partir de nombreux documents historiques conservés dans les archives de Krasnoïarsk, ville en plein cœur de la Sibérie.

« Nous recourons activement à des méthodes interdisciplinaires, telles que la télédétection du sol, la détection acoustique sous-marine, et utilisons diverses méthodes physiques permettant de déterminer la technique d'assemblage et les caractéristiques des composants de navires historiques. Toutes ces recherchent permettront à l'avenir de réaliser une réplique d'un tel navire », soulignent les scientifiques.

Le voyage est prévu en 2027. Pour rappel, au XIXe siècle, la goélette Etoile du matin mit cent jours pour atteindre Saint-Pétersbourg en longeant le passage du Nord-Est.

