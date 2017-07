Le sel, néfaste aussi pour le cerveau

On savait déjà que le sel était mauvais pour les vaisseaux sanguins et le cœur. Or, une nouvelle étude basée sur l'observation de 1.200 patients de cliniques américaines, âgés d'entre 40 et 70 ans, a démontré que l'excès de sel avait également un effet néfaste sur le cerveau humain.

Selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la consommation journalière de sel ne doit pas dépasser quatre grammes. L'excès de sel entraîne la détérioration des processus métaboliques dans les vaisseaux cérébraux ainsi que dans les structures plus profondes.

Les personnes souffrant d'hypertension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou de diabète sont particulièrement sensibles aux effets négatifs du sel. Une quantité trop importante de sel peut également entraîner une fonction rénale réduite, ce qui risque de provoquer des troubles de la coagulation et une anémie et conduire à terme à une insuffisance rénale chronique.

Pour limiter l'apport en sel, la façon peut-être la plus simple est de préparer ses repas à partir d'aliments frais. Il est à souligner que 77% de la consommation de sel provient de plats déjà préparés alors que le sel en salière n'en représente que 5%.