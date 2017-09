Pourquoi s’endort-on lorsque l’on s’ennuie?

Des scientifiques japonais ont trouvé la clé de la somnolence pendant les cours ennuyeux: selon un article publié dans la revue Nature Communications, une zone dans le cerveau des animaux et de l'Homme est responsable du processus du sommeil.

«Tous les êtres vivants qui ont un système nerveux dorment d'une manière ou d'une autre. En plus du cycle du jour et de la nuit, d'autres choses, telles que les émotions et les pensées, affectent le désir de dormir. Par exemple, les personnes tentent de lutter contre la somnolence quand il faut faire attention, mais ils le font sans succès quand ils s'ennuient. Jusqu'à présent, nous ne savions pas à quoi ce désir était lié», a déclaré Yo Oishi de l'Université de Tsukuba au Japon.

Selon les scientifiques, le cerveau et le système hormonal de l'Homme et d'autres animaux produisent constamment deux types de signaux: l'un d'eux fait s'endormir le corps tandis que l'autre l'en empêche. Les fluctuations de la force de ces signaux, générées par les rythmes quotidiens, nous font nous endormir la nuit et nous réveiller le matin, et des perturbations dans leur fonctionnement peuvent provoquer l'insomnie ou la narcolepsie.

D'après le scientifique, personne n'avait jamais essayé de comprendre comment de diverses réactions émotionnelles, telles que l'excitation ou l'ennui, affectent la nature du sommeil. Observant le cerveau de bénévoles et faisant des expériences sur des souris, les neurophysiologistes japonais ont essayé de comprendre pourquoi l'ennui nous endort.

Comme les scientifiques l'ont remarqué, lorsqu'une personne s'endort, le corps commence à accumuler des adénosines, nucléosides qui transmettent l'information entre les cellules du cerveau. M. Oishi et ses collègues ont supposé que cette substance pouvait agir comme une sorte de signal de sommeil. Les chercheurs ont vérifié ce qui se passe si cette substance est injectée directement dans le cerveau des rongeurs.

Il s'est avéré que même des doses relativement petites d'adénosine ont presque instantanément forcées les souris à s'endormir et à se plonger dans une phase de sommeil profond, identique à son équivalent naturel. Après avoir étudié comment les cellules du cerveau y réagissent, les scientifiques ont découvert une zone spéciale dans les noyaux accumbens, le «centre du plaisir» du cerveau, qui s'active pendant l'endormissement et pendant que l'adénosine est introduite dans le corps.

Après sa découverte, M. Oishi a introduit un virus spécial dans le corps des souris, qui permet d'activer ou de désactiver cette zone via des éclairs bleus. L'activation de ces cellules a endormi instantanément les souris même dans une pièce éclairée tandis que leur blocage a, au contraire, privé les rongeurs de sommeil, même pendant les heures habituelles.

Fait intéressant, l'activité de ces cellules a été réduite quand les scientifiques ont introduit des sources de «divertissement» dans une cage: une souris du sexe opposé, des jouets ou du chocolat. Les souris de cette cage ont moins dormi, ce qui explique exactement comment et pourquoi une personne s'endort quand elle s'ennuie en assistant une conférence ou en regardant un film.