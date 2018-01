iPhone ralentis: la 1ère plainte déposée en Russie, plusieurs centaines envisagées

Des centaines de détenteurs d'iPhone s'apprêtent à saisir la justice en Russie à cause du ralentissement délibéré de leurs smartphones par Apple, informe la société NLF group qui défend les intérêts des plaignants.

«D'ici la fin de cette semaine, une dizaine de plaintes seront déposées devant le juge. Au total, plusieurs centaines de demandes en justice sont prêtes à être déposées», a déclaré le représentant de la société NLF group, Maxime Karpov.

Selon lui, le montant réclamé de l'ensemble des plaintes peut atteindre au minimum plusieurs dizaines de millions de roubles (150.000 EUR).

«Notre demande clé est d'éliminer le ralentissement du fonctionnement des iPhone des générations précédentes après la mise à jour du système d'exploitation jusqu'à iOS 11. Pour l'heure, nous ne voudrions pas dévoiler notre stratégie. D'autant plus que nous voulons voir quelle position sera adoptée par Apple devant la justice», a précisé M.Karpov.

La première plainte concernant le ralentissement délibéré des iPhone a été déposée mardi auprès d'un juge à Moscou, a fait savoir à Sputnik le juriste du demandeur Dmitri Ponomarev. Le possesseur d'iPhone 6, ayant porté plainte, réclame à la filiale russe d'Apple une indemnisation d'un montant de 55.000 roubles (environ 785 EUR).

En décembre dernier, après le déclenchement de plusieurs procédures judiciaires, Apple a présenté ses excuses pour avoir réduit les performances des modèles iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus et iPhone SE afin, selon l'entreprise californienne, d'augmenter la durée de vie de la batterie et d'éviter des désactivations soudaines du smartphone.