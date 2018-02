La blockchain: précurseur de la nouvelle idéologie mondiale?

La technologie Blockchain rendue célèbre par l'apparition du bitcoin en 2009 existe dans les faits depuis plusieurs décennies et ne se limite pas aux cryptomonnaies. Dans un commentaire pour Sputnik, Sergueï Bessedine, fondateur de la Blockchain Association, a expliqué dans quels domaines la blockchain était déjà utilisée, en énumérant ses nombreux avantages dont «la pérennité, la transparence, l'absence d'intermédiaires […], la sécurité du stockage des données et la rapidité en comparaison avec les systèmes actuels de transmission des informations».

«Tout cela peut être décrit en un seul mot important, celui de Confiance. La confiance en l'information circulant au sein de la blockchain», résume M.Bessedine.

La blockchain est déjà utilisée dans certains secteurs au-delà des cryptomonnaies mais de manière limitée. Dans le système bancaire elle permet de réduire les coûts de transaction, tandis que dans l'assurance et la médecine, la blockchain peut contribuer au renforcement de la protection des données personnelles.

Néanmoins, Sergeï Bessedine ne semble pas optimiste en ce qui concerne les perspectives du développement des bases de données distribuées compte tenu de la priorité accordée à la gestion centralisée des entreprises et des États.

«L'idéologie de la décentralisation de la blockchain va à l'encontre de la gestion centralisée de tous les sociétés, corporations et États […] La régulation permettra d'étendre le champ d'application […] mais rognera les ailes des esprits curieux qui seront strictement confinés dans les cadres de la loi», estime-t-il.

Dans le même temps, le fondateur de la Blockchain Association indique que son organisation, dont le but est le soutien des projets visant le développement de la technologie du registre décentralisé, coopère avec différents acteurs étatiques et privés, en élargissant sa présence en Russie et à l'étranger.

«La décentralisation de la blockchain dénie l'existence de toute frontière, qu'elle soit étatique ou privée. Nous sommes toujours ouverts à la collaboration et à la construction de liens étroits», souligne M.Bessedine.

Aujourd'hui la Blockchain Association développe 12 projets basés sur la blockchain et l'Initial coin offering (ICO), un mécanisme de levée de fonds en cryptomonnaies. L'organisation possède une vingtaine de missions en Russie et à l'étranger. En janvier 2018 la Blockchain Association a conclu un accord de coopération avec l'Union lettonne de la blockchain et des cryptomonnaies.

Jeudi, dans une interview accordée à la chaîne de télévision Rossiya 24 au cours du Forum russe d‘investissement de Sotchi, le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a fait part de son soutien au développement de la blockchain en Russie.

«La blockchain et le système de vérification, basé sur cette idée technologique, continueront certainement à se développer [dans le futur].Elle [la blockchain, ndlr] est très utile pour l'humanité et doit être appliquée dans notre pays», a souligné M.Medvedev, tout en émettant des doutes concernant l'avenir des cryptomonnaies.

Les sociétés et les autorités russes portent un intérêt de plus en plus grand à la blockchain. En novembre dernier Sberbank, la plus grande banque russe, a effectué le premier paiement avec l'aide de cette technologie en Russie. La première transaction via la blockchain impliquant un organe étatique russe a été enregistrée un mois plus tard quand la Sberbank et le Service antimonopole russe ont procédé à à des échanges de documents par ce moyen.