Les personnes nées entre ces dates risquent d’être en surpoids, selon des médecins UK

Tous ceux qui sont nés entre le début des années 80 et le milieu des années 90 sont les plus disposés à souffrir d’obésité, en comparaison aux générations précédentes. C’est du moins ce qu’estiment des chercheurs britanniques.

Environ 70% des personnes nées entre 1980 et 1995 souffriront d'obésité entre l'âge de 35 et 40 ans, alors que seulement une personne sur cinq née entre 1945 et 1955 était en surpoidsau même âge, affirment les spécialistes de l'organisation caritative Cancer Research UK.

«Les milléniales sont connues pour suivre un régime alimentaire sain, mais rien ne remplacera un régime équilibré. Le meilleur moyen de garder un poids adapté est de manger plus de fruits, de légumes et d'autres aliments fibreux, tout en réduisant la consommation de mal bouffe», soulignent les chercheurs.

Ils ont également tenu à souligner que l'obésité pouvait causer le développement d'au moins treize maladies cancéreuses, y compris le cancer du sein, du colon et des reins.

L'obésité touche 17% de la population, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, et chez les adultes que les mineurs, selon Santé publique France.