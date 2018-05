Des scientifiques vont "ressusciter" le cerveau de Néandertal dans les mois à venir

Dans les mois à venir, des paléogénéticiens de l'Institut Max Planck de Leipzig vont créer une miniature du cerveau des Néandertaliens, rapporte le journal britannique The Guardian.

Les petites taches tissulaires, connues sous le nom d'organoïdes cérébraux, seront cultivées à partir de cellules souches humaines qui auront été modifiées et contiendront des versions "néandertaliséesde plusieurs gènes.

Cela pourrait permettre d'établir s'il existait des différences significatives entre le cerveau humain et celle du cerveau néandertalien.

« Nous verrons si nous pourrons trouver des différences fondamentales dans le fonctionnement des cellules nerveuses qui peuvent être une raison pour laquelle les humains semblent être si particuliers d'un point de vue cognitif», dit également le professeur Pääbo.

En 2010, l'équipe qu'il dirige a reconstitué le code du génome de Néandertal à partir d'échantillons fortement dégradés prélevés sur quatre femelles qui vivaient en Europe.

La création de ces copies miniatures de cerveau prendra environ 9 mois et la transplantation de l'ADN « néandertalisé » provoquera, comme l'espèrent les scientifiques, des changements beaucoup plus sérieux et complexes dans le travail des cellules nerveuses et dans la manière dont elles établissent des connexions entre elles.« Les Néandertaliens étaient raisonnables, comme les autres mammifères. Ils ne prenaient pas la mer sans savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Pour moi, la plus grande question dans l'histoire de l'humanité est de savoir pourquoi nous sommes devenus si fous? », a conclu le professeur Pääbo.