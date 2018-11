Qui poursuit qui? Une nouvelle illusion d’optique rend les internautes perplexes (vidéo)

Des chercheurs de l'université Yale ont mise en ligne une illusion d'optique baptisée «Qui poursuit qui?» pour mieux étudier le fonctionnement du cerveau humain, qui a immédiatement attiré l’attention des internautes.

Les spécialistes ont proposé aux utilisateurs de regarder une vidéo pour dire quel point, rouge ou bleu, poursuit l’autre sur une carte de Tokyo.

Les avis étaient partagés: les uns estiment que le point bleu suit le point rouge, d’autres croient l’inverse. Certains commentateurs affirment que les points se pourchassent à tour de rôle.

Plus tard, les scientifiques ont publié une vidéo expliquant que toutes ces hypothèses étaient erronées. Il s’est avéré que le point rouge était immobile, alors que le point bleu tourne autour de lui. C’est la carte qui bouge, poussant le cerveau humain à croire qu’il voit une course poursuite des points. On peut s’en assurer si on enlève la carte de Tokyo.

Les auteurs de l’illusion expliquent ce phénomène par le fait que le cerveau humain a tendance à «animer» tous les objets et à leur attribuer des caractéristiques humaines.

«Les objectifs principaux de cette étude étaient d'identifier les signaux qui déclenchent la perception de la poursuite, d’évaluer leur influence et la précision de cette forme de perception», ont écrit les auteurs dans le Journal of Vision.

Selon eux, cette illusion aide à mieux comprendre la perception sensorielle et les maladies neurologiques.