Une météorite est tombée sur la Lune lors de l’éclipse de janvier (vidéo)

Lors de l’éclipse lunaire totale observée en janvier 2019, une météorite est venue s’écraser sur la surface du satellite de la Terre, révèle une étude réalisée par des chercheurs espagnols.

© Sputnik . Anton Denisov Des «déplacements» d’eau sur la Lune enregistrés pour la première fois

D’après ses auteurs, José Maria Madiedo, de l’Université de Huelva, et José Luis Ortiz, de l’Institut d’Astrophysique d’Andalousie, la collision a été enregistrée grâce aux télescopes du projet MIDAS (Système de détection et d’analyse des impacts lunaires), développé par les deux établissements.

Au moment de l’éclipse du 21 janvier, des astronomes amateurs ont remarqué un bref éclair sur la surface lunaire et avancé ensuite plusieurs hypothèses pour expliquer ce phénomène. Or, selon MM.Madiedo et Ortiz, il s’agissait d’une météorite, d’un poids de 45 kilogrammes environ, qui a heurté le sol lunaire à une vitesse de plus de 60.000 km/h.

L’impact a provoqué l’éruption du matériau de la surface, dont la température aurait atteint 5.400 degrés Celsius, ce qui équivaut à la température à la surface du Soleil, soulignent les astronomes.