Les médecins mettent en garde contre de «mauvaises» chaussures de course

De «mauvaises» chaussures de course à pied risquent de causer d’importants problèmes et de provoquer des douleurs, indique Medicalxpress.

Les chaussures de running doivent être choisies avec le plus grand soin, sinon on risque de ressentir des douleurs et d’avoir des blessures telles que la fasciite plantaire (étirement ou rupture du fascia plantaire, membrane qui va de l’os du talon jusqu’à la base des orteils), une fracture de stress ou la perte d'un ongle de pied, a précisé un spécialiste cité par le site.

En achetant ses chaussures, il est indispensable de tenir compte de facteurs comme le type de pied, le style de course et la nature du terrain.

«Apportez de vieilles chaussures de sport. Le modèle d'usure peut donner au médecin des indices sur la particularité de vos pieds […] Soyez honnête et parlez de toute douleur ressentie pendant ou après la course», a-t-il conseillé.

En outre, il est préférable de faire son choix l’après-midi, quand les jambes et les pieds ont un peu gonflé. Les chaussures doivent impérativement être essayées avec les chaussettes portées lors de la course. Il faut également choisir des chaussures de running qui vont bien, peu importe leur pointure, étant donné que cette dernière change au fil des ans et que cet indice varie d'une marque à l'autre et d'un modèle à l'autre.

Enfin, il faut que les chaussures aient un bout rond afin que les orteils ne se contractent pas pendant la course. Une fois la bonne paire trouvée, il faut penser à en acheter une de rechange, sans pour autant en faire un stock, car la bonne aujourd'hui pourrait ne plus l’être demain, a conclu le spécialiste.