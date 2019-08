Un requin préhistorique inconnu jusqu’ici découvert aux États-Unis

Une espèce de requin préhistorique inconnue jusqu’ici ainsi que des fossiles d’une dizaine d’autres animaux ont été découverts à Aiken, en Caroline du Sud, à plus de 160 kilomètres de l’océan, ont annoncé des chercheurs de l’Université de Californie dans la revue PaleoBios.

Ils estiment qu’il y a plus de 30 millions d’années, une partie d’Aiken était recouverte d’eau et que des requins, des raies et d’ autres créatures marines y vivaient . Les fouilles organisées sur ce territoire ont permis de mettre au jour des dents et des os de certains spécimens.

Grâce à ces derniers, les chercheurs ont découvert une nouvelle sous-espèce de requin bécune, nommée Isogomphodon aikenensis, en l’honneur du lieu où elle a été découverte.

Ils estiment que cette sous-espèce aurait pu vivre dans plusieurs régions de la Caroline du Sud ou du Sud-Est, voire même en Géorgie et en Alabama.