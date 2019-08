Comment réduire les conséquences néfastes de l’utilisation d’un smartphone

Même s’il est mauvais à bien des égards pour la santé, le smartphone est devenu aujourd’hui un article de première nécessité et les experts donnent quelques conseils pour profiter pleinement de l’appareil sans avoir à supporter de douleurs, que ce soit au niveau des doigts ou du dos.

Les propriétaires de smartphones se voient conseillés par l'université malaisienne Perdana de suivre plusieurs règles afin de réduire les risques pour leur santé lors de l’utilisation de leur portable.

Ainsi, Erna Faryza Mohd Poot, chargée de cours à l’école d’ergothérapie de l’université Perdana, constate dans une publication de cet établissement que le téléphone mobile provoque des problèmes de santé en raison d’une utilisation prolongée, d’une mauvaise posture et d’un manque de sensibilisation à l’ergonomie. Les conséquences des erreurs commises lors de l’exploitation de cet appareil sont le plus souvent des maux dans les articulations, les muscles, les nerfs et les ligaments. Pour les éviter ou y remédier, l’universitaire cite cinq conseils faciles à suivre.

«Ce n’est pas parce qu’un téléphone a le plus grand écran qu’il vous convient», indique-t-elle.

En achetant un smartphone, il faut s’assurer de pouvoir placer le pouce et l’index autour de l’écran afin de réduire les douleurs à l’avenir.

Tenir le téléphone d’une main et taper de l’autre

En outre, il est recommandé de passer, dans la mesure du possible, à l’utilisation d’autres doigts que les pouces pour taper sur l’écran.

Pour éviter des douleurs au poignet, il faut tenir le téléphone d’une main, taper et envoyer les messages de l’autre tout en s’assurant que les poignets restent droits et non pliés.

La posture est très importante, car en consultant son smartphone on pourrait avoir tendance à s’affaisser, ce qui pourrait entraîner des maux de dos. Il importe d’éviter de placer l'écran de façon à qu’il soit en bas, ce qui obligerait à plier le cou et arrondir les épaules, y générant des douleurs. L’appareil doit être placé au niveau de la poitrine, du menton ou des yeux afin de réduire la courbure du cou. S’il se situe au-dessous du niveau des yeux, il est préférable de baisser les yeux plutôt que le cou.

«Respectez la douleur»

En cas de conversations devant être effectuées parallèlement à d’autres tâches, il est fortement déconseillé de caler le portable entre l’oreille et l’épaule, car cette posture risque de provoquer un pincement discal et une compression nerveuse.

En outre, il faut se reposer si vous avez mal quelque part.

«Respectez la douleur», a souligné la spécialiste.

Il est recommandé de passer une à deux minutes d'étirement toutes les 30 minutes d'utilisation du téléphone, ajoute Erna Faryza Mohd Poot pour conclure.