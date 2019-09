Ces aliments à privilégier avant d’aller dormir

Manger tard avant de dormir fait-il grossir? Des nutritionnistes américains appellent à ne pas faire de jugements hâtif et affirment que la consommation de certains encas tard dans la soirée pourrait rendre service à ceux qui souhaitent perdre du poids, relate Food News.

Cette méthode alimentaire pourrait en outre profiter à ceux qui souffrent de diabète. Selon les experts, la consommation modérée d’aliments à forte teneur en protéines et à faible teneur en graisses peut aider à stabiliser le taux de sucre dans le sang pendant la nuit.

Les spécialistes notent que le taux de sucre dans le sang varie durant la nuit. Et ces fluctuations sont susceptibles d’entraîner une hyperglycémie le matin chez des personnes souffrant de diabète de type 1 ou de type 2. C’est pourquoi prendre une bonne collation avant de dormir peut aider à équilibrer ces indices.

Les nutritionnistes conseillent aux personnes concernées de manger un œuf dur avant d’aller au lit. Ils indiquent aussi qu’un peu d’amandes et de noix, une portion de yaourt grec sans sucre, des tomates, des concombres et des carottes pourraient faire du bien à la santé.

Les scientifiques recommandent à tous ceux qui veulent perdre du poids de manger au dîner une petite portion de viande ou de poisson avec des légumes.

«Une collation tardive doit se composer de protéines. On peut manger des aliments contenant des graisses utiles et une quantité limitée de glucides», soulignent les nutritionnistes. Ils expliquent qu’un tel repas est capable de limiter l’éjection de glucose dans le sang pendant la nuit et de maintenir le niveau de glucose plus bas le matin.

L’Association américaine des diabétiques met en garde sur le fait que le surpoids et l'obésité augmentent le risque de complications liées au diabète. Savoir comment votre corps traite le glucose est essentiel si vous souhaitez choisir des collations plus saines avant de dormir.