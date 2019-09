Combattre l’Alzheimer serait possible grâce à son mode de vie

Pratiquer une activité physique plusieurs fois par semaine permettrait de retarder les lésions causées au cerveau par l’Alzheimer chez les personnes ayant un risque élevé de contracter la maladie, selon une étude réalisée par le centre médical du Sud-Ouest de l'université du Texas et dont les résultats ont été publiés.

Au cours de l’étude, les scientifiques ont comparé les fonctions cognitives et le volume cérébral de deux groupes de personnes sédentaires ayant des problèmes de mémoire. Le premier groupe devait faire des exercices aérobies pendant minimum une demi-heure, à raison de quatre à cinq fois par semaine. Quant aux autres, ils devaient uniquement effectuer des exercices de souplesse. Au total, 70 personnes âgées de plus de 55 ans ont participé aux recherches.

L’étude révèle que si l’exercice physique n’empêche pas la propagation des plaques amyloïdes, responsables de la détérioration des neurones, la pratique d’ une activité physique à un stade précoce de la maladie permet d’en ralentir les effets.

Une nouvelle étude d’une plus grande envergure entend par ailleurs établir la corrélation entre l’activité physique et la démence. Les recherches seront effectuées sur une période de cinq ans parmi plus de 600 personnes âgées entre 60 et 85 ans ayant un risque élevé de développer la maladie. Les scientifiques souhaitent déterminer si la pratique d’exercices aérobies et la prise de médicaments pour diminuer la pression artérielle et le cholestérol pourraient aider à prévenir une perte de volume cérébral et un déclin des capacités cognitives.