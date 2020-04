Une comète toxique se dirige vers la Terre

Après être passée près de la Terre à l’époque de la construction des pyramides égyptiennes, une comète contenant du gaz toxique s'approchera de nouveau de notre planète entre fin avril et mai. Selon une astronome russe, il sera possible d’apercevoir sa couleur verte sans télescope.

Une comète contenant un gaz toxique s’approchera de la Terre et du Soleil entre fin avril et mai et sera visible à l’oeil nu, a annoncé une astronome russe à Sputnik. La présence de gaz cyanogène dans son noyau explique la couleur verte de l’objet céleste:

«Le cyanogène est responsable de l’apparition de la couleur verte, parce que le rayonnement ultraviolet excite les molécules de cyanogène et qu’elles deviennent fluorescentes», a fait savoir Lioudmila Kochman, scientifique du planétarium de Moscou.

«Elle peut devenir la comète la plus brillante des sept dernières années dans le ciel. En raison du vent solaire, des queues se formeront. L’une sera gazeuse, l’autre sera faite de poussières, lesquelles la rendront particulièrement spectaculaire», a-t-elle précisé.

Déjà passée près de la Terre

Selon ses dires, l’étoile errante s’approchera de la Terre le 24 mai à une distance maximale de 117 millions de kilomètres. Le 31 mai, elle passera devant le Soleil à une distance de 38 millions de kilomètres, c’est-à-dire plus proche de lui que Mercure.

La comète C/2019Y4 Atlas a été découverte le 28 décembre 2019 par le système de détection des astéroïdes potentiellement dangereux ATLAS (Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System). À l’époque, elle était minuscule, à l’échelle 20 de la magnitude apparente. Elle était déjà passée près de la Terre au début du IV millénaire avant J.-C., pendant la période de la construction des grandes pyramides d’Égypte, a expliqué la scientifique.