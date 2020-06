Instagram explique les secrets de l'algorithme de son fil d'actualité

Les créateurs d’Instagram ont expliqué lors d’une session de questions-réponses début juin que l’algorithme du fil d’actualité dépendait du goût des utilisateurs, exprimé par les likes. Ils ont noté qu’un profil professionnel ou créateur n’était pas plus favorisé qu’un autre.

Avant 2016, le fil d’actualité de ce réseau social était antéchronologique: la dernière photo publiée apparaissait en premier.

Depuis lors, l’algorithme «s’adapte et s’améliore constamment à mesure qu’il assimile de nouvelles données».

D’après les créateurs, celui-ci varie selon les utilisateurs: même si deux personnes sont abonnées aux mêmes comptes, leur fil d’actualité sera différent. L’algorithme le personnalise en fonction de leurs intérêts, exprimés notamment par les likes.

Les contenus et les comptes sur un pied d’égalité

C’est pourquoi Instagram ne favorise aucun contenu.

Par exemple, un amateur de vidéos en aura sur son fil d’actualité, tandis qu’une personne qui n’en regarde jamais n’en verra pas.

En outre, les concepteurs ont souligné que le statut du compte ne jouait aucun rôle. Les comptes professionnels et créateurs ne sont pas mis en avant.

Plus un contenu est liké et commenté, plus il aura de chances d’être bien classé, donc visible.