La dernière BMW pourra utiliser un iPhone comme clé de voiture

L’iPhone deviendra une clé de voiture digitale, a annoncé Apple lors de la conférence annuelle de ses développeurs. Le groupe à la pomme a indiqué que, dans un premier temps, la Digital Key sera disponible pour les propriétaires de BMW série 5 possédant un iPhone avec iOS13 et iOS14.

Lors de la Worldwide Developer Conference (WWDC), une conférence annuelle des développeurs d’Apple, qui se tient du 22 au 26 juin, le groupe à la pomme a annoncé la création de la Digital Key. Cet outil, également connu sous le nom de CarKey, transformera un iPhone en clé de voiture entièrement virtuelle. La BMW série 5 2021 sera la première automobile compatible avec cette fonction.

«Maintenant, vous pouvez laisser les clés à la maison et déverrouiller et démarrer votre voiture avec votre iPhone», a annoncé Emily Schubert, cadre supérieure d’Apple responsable de l’ingénierie liée à l’expérience avec les voitures lors de la conférence.

L’entreprise compte que cette fonction, qui «va transformer votre relation avec la voiture», soit disponible pour toutes les marques dans l’avenir. Il a par ailleurs été précisé que les appareils avec iOS13 et iOS14 bénéficieraient de cette fonction.

Mode d’emploi simple

Le lien entre un véhicule et un iPhone sera effectué via la communication en champ proche, une technologie sans fil à courte portée et à haute fréquence. Alors, le mode d’emploi promet d’être simple: pour ouvrir la porte avec son iPhone, le propriétaire de la voiture devra placer le haut de son portable sur la poignée de porte du véhicule.

La fonction de partage de la clé digitale via iMessage est également prévue, avec l’option de choisir un profil de conduite restreint, «parfait pour les conducteurs adolescents».

Apple fait remarquer que cette fonction a ses avantages concernant la sécurité de l’automobile. «Les clés numériques ont des avantages de sécurité, ils se trouvent dans l'élément sécurisé de votre iPhone et s’il disparaît, vous pouvez désactiver vos clés à distance via iCloud», a-t-elle expliqué.