Plusieurs requins de plus de sept mètres filmés au large de l’Écosse – vidéo

Lors d’une plongée au large de l’île de Coll, dans les Hébrides intérieures, une jeune femme a rencontré quatre requins pèlerins. Deuxième plus grand poisson au monde, cet animal se nourrit de plancton et ne représente aucun danger pour l’homme.

«Absolument incroyable». C’est ainsi que l’étudiante britannique Chloe Marie Wilson a décrit au Daily record sa récente rencontre avec quatre requins pèlerins aux large de l’île écossaise de Coll qui fait partie des Hébrides intérieures.

La vidéo montrant la jeune femme nager au milieu des squales a été publiée sur Twitter par Basking shark scotland.

«On nous a dit de rester immobiles et de ne pas interagir avec les requins. Le requin mâle s'est approché tout près de moi et a commencé à tourner. C’était fascinant de les observer. Je me concentrais sur les détails de leur corps. Je n'avais pas vraiment peur», raconte-t-elle.

​Mangeur du plancton

Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) est le deuxième plus grand poisson au monde. Seul le requin-baleine est plus gros. Le requin pèlerin peut mesurer plus de 10 mètres et peser jusqu'à plusieurs tonnes.

Malgré sa taille, il est inoffensif pour l’homme. Il se nourrit de plancton et d’algues, raison pour laquelle il garde sa gueule grande ouverte.