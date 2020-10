Il suffit désormais de siffloter une chanson pour la rechercher

Grâce à une nouvelle fonctionnalité que Google vient de présenter sur son blog, quiconque a une chanson en tête dont il n’arrive pas à se souvenir de son titre peut la retrouver. Il suffit de fredonner, siffloter ou chanter la mélodie.



Pour cela, ouvrez la dernière version de l’application Google sur votre smartphone ou dans l’assistant vocal et cliquez sur l’icône du microphone pour demander «quelle est cette chanson?». Puis fredonnez, sifflotez ou chantez le titre recherché pendant 10 à 15 secondes.

Bientôt dans toutes les langues?

Sur Google Assistant, c'est tout aussi simple. Il suffit de dire «Hey Google, quelle est cette chanson?» et de la fredonner. Google affichera alors les résultats trouvés, les plus probables, qu'il sera possible d’écouter. L'utilisateur peut ensuite explorer les informations sur la chanson et l'artiste, afficher des clips vidéo ou écouter la chanson sur une application musicale et trouver les paroles.

Pour parvenir à ces résultats, l’application utilise un algorithme qui transforme la chanson fredonnée en une séquence numérique qui est comparée à celles déjà existantes pour identifier les correspondances potentielles.

Cette fonctionnalité est actuellement disponible en anglais sur iOS et dans plus de 20 langues sur Android. Le géant du Web compte à l'avenir étendre la fonctionnalité à d’autres langues.