Elon Musk précise la région de Mars qui devrait accueillir la première base habitée

La première base martienne habitée devrait être construite dans l’hémisphère nord de Mars où il y a de la glace qu’on peut transformer pour produire de l’énergie et de l’oxygène, a déclaré vendredi 16 octobre Elon Musk, fondateur de la société SpaceX, à la 23e convention annuelle de la Mars Society.

En plus, les appareils spatiaux peuvent se poser plus aisément dans les latitudes nord de Mars, a-t-il ajouté.

Une base sur Mars n’est pas pour demain mais un vaisseau est prêt

En août 2019, M.Musk a déclaré que la mise en place d’une colonie permanente sur Mars était une mission irréalisable dans un avenir proche. Selon lui, la construction d’une ville autonome sur cette planète prendra au moins plusieurs dizaines d’années et nécessitera l’organisation d’un millier de vols vers la Planète rouge.

En septembre de la même année, Elon Musk a présenté le prototype d’un vaisseau spatial réutilisable qui serait capable de transporter jusqu’à 100 passagers et du fret vers Mars et la Lune. Baptisé Starship, l’appareil est long de 50 m et pèse quelque 120 tonnes sans tenir compte du combustible et la charge utile. Pendant la présentation, M.Musk a affirmé que Starship pourrait servir de base pour coloniser Mars et la Lune.