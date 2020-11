Le télescope Hubble immortalise une «cascade cosmique»

«Une cascade cosmique»: Hubble, le télescope spatial de la Nasa et de l'Agence spatiale européenne, a pris une photo spectaculaire d’une galaxie portant le nom d’UGCA 193 et appartenant à la constellation du Sextant.

Une galaxie constituée d’un amas d'étoiles, de poussières et de gaz a été prise en photo par le télescope spatial Hubble.

La photo de la galaxie, rappelant une cascade d’étoiles et nommée UGCA 193, a été diffusée sur le compte Instagram du centre de vol spatial Goddard de la Nasa (Goddard Space Flight Center).

Une «cascade cosmique»

«Hubble a pris une cascade cosmique! La galaxie UGCA 193, vue par Hubble de la Nasa, est une galaxie de la constellation des Sextans (le Sextant). Ressemblant plutôt à une cascade, l'UGCA 193 semble accueillir de nombreuses jeunes étoiles, en particulier dans la partie inférieure de cette photo, créant une brume bleue frappante et le sentiment que les étoiles tombent “d'en haut”», écrit le centre de vol spatial Goddard.

La brume bleue observée vient de la chaleur des étoiles.

«La couleur bleue de l'UGCA 193 indique que les étoiles que nous voyons sont chaudes. Certaines sont plus de six fois plus chaudes que notre Soleil.»