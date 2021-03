Une tempête magnétique a commencé sur Terre

Les scientifiques de l'Institut de physique de l'Académie des sciences de Russie ont annoncé qu’une tempête magnétique touchait la Terre en ce moment.

«Un orage magnétique (modéré, de niveau G2) se déroule actuellement dans la magnétosphère de la Terre», indique le site de l’Institut.

Cinq catégories

De G1 à G5, de mineur à extrêmement sévère: il existe cinq catégories d’orages magnétiques. Un qualifié de mineur est en mesure de causer de petites perturbations dans le fonctionnement des systèmes électriques et d’influer sur les migrations des animaux.

Quant aux tempêtes plus fortes, elles engendrent des perturbations des systèmes de navigation à ondes courtes ainsi que des pannes de courant dans les réseaux industriels. De plus, l'augmentation de l’activité solaire, qui est généralement à l’origine de ces orages, peut faire en sorte que les aurores boréales deviennent visibles à des latitudes plus au sud que d’habitude.