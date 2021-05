Thomas Pesquet immortalise une aurore boréale doublée d’un lever de soleil - images

La nuit dernière on a fait nos adieux à nos amis de #Crew1. Protocole minutieux à suivre - préparation du 🐉, ultimes vérifications, enfilage des scaphandres, fermeture des sas et enfin désamarrage en tant que tel. Et bien sûr, embrassades et photos souvenirs. pic.twitter.com/U1uZGHyK2e