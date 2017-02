Pour célébrer le Nouvel An en famille, il marche 1.700 km

En Chine, le Nouvel An marque le début des changements et du renouvellement: l'hiver rencontre le printemps, donnant le coup d'envoi à un nouveau cycle. Afin d'être entouré de ses proches pour ce jour important, Chan Zhangzhong a osé entreprendre un périple de plus de 1 700 kilomètres à travers tout le pays.

L'homme, qui travaille comme coach sportif, a quitté le 27 décembre 2016 la ville de Shenzhen dans la province du Guangdong (sud du pays), et s'est rendu dans la province de Shaanxi en Chine centrale.

© AFP 2016 Patricia de Melo Moreira La Chine célèbre dans la liesse l’avènement du Nouvel An

Pour son périple, il a pris un sac à dos avec des vêtements, un chargeur pour son téléphone mobile, de l'eau potable et une petite quantité de nourriture. Il déclare avoir marché tout d'abord de nuit et de jour, mais par la suite il a décidé de ne voyager que dans la période précédant le coucher du soleil, les routes étant trop dangereuses la nuit. Il dormait dans des hôtels, et le matin il continuait son chemin.

Trois paires de chaussures, près de 1 300 dollars et un mois plus tard, il est finalement arrivé à destination.

Également en décembre 2016, un autre Chinois a décidé d'effectuer un voyage ambitieux pour célébrer le Nouvel An à la maison. Faute d'argent pour prendre le train, il a décidé de s'y rendre à vélo. Illettré et incapable de lire les panneaux, ce n'est qu'au bout d'un mois de route qu'il a appris qu'il cheminait en fait dans la mauvaise direction…

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »