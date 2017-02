La technique de meditation calmera-t-elle les élèves britanniques hyperactifs?

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Une école élémentaire UK encourage les élèves à porter des pantoufles en classe

Des séances de méditation obligatoires seront introduites dans une école privée britannique afin de calmer les écoliers hyperactifs, relate le journal The Telegraph. De plus, l'administration de l'école envisage d'acheter des chaises à roulettes pour que les écoliers se sentent plus libres et puissent se déplacer dans les salles de classe pendant les cours.

Tous les professeurs de l'école privée Brighton College seront équipés d'un coffret spécial de méditation contenant des cours audiovisuels et d'autres matériaux pédagogiques pour organiser des séances de relaxation de trois minutes.

Cette initiative a été avancée par Thomas Godber, directeur de création de l'école chargé des questions liées aux innovations.

« Grâce à une simple méditation, les enfants se sentiront plus à l'aise et pourront mieux se concentrer », estime M. Godber.

Il a également proposé de détendre les enfants à l'aide de chaises sur roulettes.

« Nous sommes en train de construire des classes équipés de meubles à roulettes. Ainsi, nous essayons de rejeter le stéréotype obsolète selon lequel les enfants doivent se tenir tranquille pendant des heures », a-t-il ajouté.

