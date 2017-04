La crainte des réfugiés pousse les Allemands à acheter des coffres-forts

Le sentiment de peur et d'absence de protection incitent les Allemands à garder leur argent et objets précieux dans des coffres-forts, et avec le début de la crise des migrants, la demande a manifestement augmenté dans le pays, a indiqué à Sputnik Wolfgang Meier, de Hansa Tresor, société située à Brême et spécialisée dans la fabrication et la vente de ce genre de produit.

« Cela touche surtout les particuliers, et ce comportement des clients s'explique par la hausse du nombre de vols commis par effraction en Allemagne », a estimé l'interlocuteur de l'agence.

Et de préciser que la demande avait manifestement augmenté au cours de ces deux dernières années.

Allemagne: le nombre de migrants soupçonnés de crimes en hausse

« Je peux même dire quand cela a commencé au juste. Cela coïncide effectivement avec l'afflux d'étrangers. Nombreux sont ceux qui le regardent ainsi, pas moi », a poursuivi M. Meier.

Selon ce dernier, le nombre d'Allemands souhaitant acheter un coffre-fort a augmenté de 20 à 25 %, alors la demande en la matière ne cesse de croître.

